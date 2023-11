Palpitations cardiaques: quand le cœur s’emballe...

Un battement cardiaque irrégulier n’engendre pas toujours de symptômes particuliers. Il est pourtant indispensable de détecter précocement un trouble du rythme cardiaque pour le traiter efficacement.

Les palpitations cardiaques sont angoissantes et souvent associées à un trouble du rythme cardiaque. « Néanmoins, ce n’est pas le premier symptôme d’une arythmie et des palpitations temporaires n’en sont pas toujours le signe », précise le Pr Carlo de Asmundis, cardiologue (chef de service du Heart Rhythm Management Centre, UZ Brussel). Dans la seconde partie de la vie, la fibrillation auriculaire (FA) constitue l’arythmie la plus fréquente. Faute de traitement en temps voulu, elle peut mener à des complications graves, comme l’insuffisance cardiaque, la thrombose cérébrale et l’accident vasculaire cérébral.

Une fatigue inhabituelle

Une fatigue inhabituelle est le symptôme le plus précoce d’une FA, car elle réduit la capacité cardiaque. Si vous n’avez jamais eu de difficultés à monter les escaliers et qu’un jour, vous vous apercevez que vous êtes essoufflé après un seul étage, cela peut être dû à une arythmie. Autre symptôme très courant: vous êtes submergé par un sentiment d’anxiété, d’inquiétude, qui disparaît et revient à nouveau soudainement. Une vague douleur à la poitrine, le sentiment d’avoir un papillon qui voltige dans la poitrine ou des pertes de connaissance peuvent indiquer une arythmie. Une personne sur trois ne ressent pas de symptômes, ce qui retarde souvent la détection du trouble.

Un sport d’endurance trop intensif peut causer une fibrillation auriculaire.

« En outre, en cas d’arythmie cardiaque prolongée, vous prenez pleinement conscience de votre propre rythme cardiaque, alors que votre cerveau filtre normalement ce son pour le mettre en sourdine. Cela aggrave les choses, car en prêtant plus attention à votre rythme cardiaque irrégulier, vous serez obnubilé par celui-ci. Plus il faut de temps pour traiter l’arythmie, plus il faut de temps à votre cerveau pour filtrer à nouveau les battements de coeur. »

Les causes

L’âge, les prédispositions familiales, les maladies cardiaques, le diabète, l’hypertension artérielle, les effets secondaires de certains médicaments et un mode de vie malsain (tabagisme, surpoids et manque d’exercice physique) augmentent le risque de FA. Parallèlement, les sports d’endurance trop intensifs peuvent aussi en être la cause.

« Des émotions fortes, mais également des problèmes d’estomac sont des déclencheurs connus. Toute situation qui augmente le taux d’adrénaline dans le corps est un déclencheur potentiel. C’est pourquoi la FA se produit souvent en cas de (longs) trajets en avion, d’un décalage horaire, de déshydratation et d’un changement de pression. Une consommation élevée de caféine est également néfaste. Quant à l’alcool, le champagne et les spiritueux sont les principaux déclencheurs. »

Une thérapie ciblée

La FA est une affection qui se traite bien, même s’il n’est pas possible de faire disparaître les crises de façon permanente chez tout le monde. L’effet de médicaments est plutôt limité et ce traitement est temporaire, dans l’attente de l’identification de la cause sous-jacente. Cela passe principalement par une ablation. « De cette façon, il est plus facile d’éviter que la FA ne débouche sur une insuffisance cardiaque et une thrombose cérébrale ou un accident vasculaire cérébral. »

La technique de l’ablation ciblée consiste à brûler ou à geler, via l’aine, les cellules cardiaques responsables du trouble du rythme. Elle donne les meilleurs résultats si elle est exécutée de manière précoce. « Grâce à cette innovation, davantage de patients peuvent être soulagés de leur arythmie après une intervention et gagner en qualité de vie. Car l’impact est énorme. Une personne traitée pour une arythmie se sent renaître. »

L’exercice physique

Outre cette intervention, vous pouvez mieux contrôler votre arythmie en faisant chaque jour de l’exercice à intensité modérée pour améliorer votre condition cardiaque. « Choisissez une activité que vous aimez. Si vous ressentez le sport comme un stress, il peut agir négativement sur votre coeur. En boostant votre capacité cardiaque, vous pourriez également mieux dormir, avoir plus d’énergie, une meilleure tension artérielle et être mieux armé contre les facteurs déclencheurs d’arythmies. »