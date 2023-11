Pourquoi le foie joue un rôle crucial à la ménopause

La ménopause est une phase incroyablement compliquée dans la vie de nombreuses femmes. En effet, les récepteurs de l’hormone féminine œstrogène sont disséminés dans tout le corps, de sorte que les symptômes peuvent se manifester n’importe où. Dont notamment dans le foie, qui peut être sujet à la stéatose hépatique, une affection méconnue...

« En fait, notre corps fonctionne mieux lorsque nos hormones alternent entre des pics et des creux. Il n’aime pas du tout un équilibre stable des hormones », assure l’endocrinologue Prof Dr Max Nieuwdorp (UMC Amsterdam), auteur de « We are our hormones ».

La ménopause se caractérise par une chute soudaine et permanente des hormones féminines. Cela entraîne, entre autres, une répartition différente des graisses dans le corps et davantage de risques pour la santé, comme un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires et d’ostéoporose. Ce que l’on sait moins, c’est que la digestion peut également être impactée par la chute des œstrogènes. « Par exemple, davantage de symptômes gastro-intestinaux tels que la diarrhée et les ballonnements peuvent apparaître. Les selles peuvent également changer, tout comme le transit ».

Microbiome masculin

Cette altération de la fonction intestinale est également étroitement liée à une modification de la composition de la flore intestinale, c’est-à-dire l’ensemble des millions de bactéries qui peuplent notre côlon. La recherche a montré que le microbiome intestinal des femmes ménopausées est beaucoup moins diversifié et adopte une composition plutôt « masculine », alors que le microbiome des femmes pré-ménopausées a tendance à avoir une composition plus diversifiée. « Cela entraîne un risque plus élevé de stéatose hépatique du foie (NAFLD, ou Non Alcoholic Fatty Liver Disease) chez les femmes. En effet, certaines souches de bactéries intestinales produisent elles-mêmes de l’alcool et leur proportion augmente après la ménopause, ce qui peut conduire à une stéatose hépatique qui passe souvent inaperçue. De plus, combiné à une carence en œstrogènes, ce phénomène semble favoriser l’inflammation dans la stéatose hépatique. Cela augmente le risque que la stéatose hépatique évolue plus tard vers une cirrhose dangereuse ».

Qu’est-ce que la stéatose hépatique du foie?

Cette maladie se caractérise par une une accumulation de graisses dans le foie, en dehors de toute consommation excessive d’alcool.

Aliments riches en sucre

Cette découverte est le résultat d’une étude réalisée en 2022. « Cette étude portait sur la production d’alcool dans le sang, tant chez des personnes en bonne santé que chez celles souffrant de stéatose hépatique, après la consommation d’un repas sucré. Des personnes obèses et non obèses ont ainsi consommé des aliments riches en sucres tels que le fructose et le saccharose. Après deux heures, les chercheurs ont mesuré la quantité d’alcool produite dans la circulation sanguine entre le foie et l’intestin et dans les vaisseaux sanguins périphériques. Chez les personnes ne souffrant pas de stéatose hépatique (et ayant une flore intestinale favorable), la production d’éthanol ou d’alcool était pratiquement nulle, tandis que dans le groupe souffrant de stéatose hépatique, on observait une forte production d’alcool dans la circulation sanguine du foie. En revanche, les autres vaisseaux sanguins n’ont produit que de faibles quantités d’alcool. Cela s’explique par le fait que la majeure partie de l’alcool est immédiatement absorbé par le foie, pour ensuite être transformé en graisse.

« Cela suggère que la flore intestinale est responsable de la production d’alcool dès l’absorption d’aliments sucrés, ce qui exerce une pression sur le foie au fil du temps. Une personne souffrant de stéatose hépatique produit environ un demi-litre de whisky par jour, alors qu’une personne en bonne santé en produit à peine 1,5 pils par jour, uniquement à cause du sucre que nous mangeons. Le fructose et le saccharose en particulier semblent déclencher ce mécanisme. Cela signifie également que nous pourrions réduire le risque de stéatose hépatique grâce à une alimentation saine et moins de sucres ».

Une étude américaine sur le sujet a également suggéré que les femmes qui ne sont pas en surpoids et qui ont des taux de graisse et de sucre sanguin normaux ne présentent pas de risque accru de stéatose hépatique non alcoolique. « Un mode de vie sain et une activité physique régulière devraient être fortement encouragés chez les femmes autour de la ménopause afin de prévenir le risque de stéatose hépatique », a déclaré le professeur Joanna DiStefano, spécialiste du foie.

La stéatose hépatique ne présente pratiquement aucun symptôme, ou tout au plus de vagues symptômes, dans ses premiers stades, de sorte qu’elle passe souvent inaperçue pendant une longue période. Aujourd’hui, la maladie peut être détectée à l’aide d’un fibroscan, un type d’examen par ultrasons qui utilise des ondes de pression pour vérifier la rigidité du foie et la présence éventuelle de cicatrices. Des analyses de sang sont également utilisées pour déterminer, entre autres, le taux d’enzymes hépatiques. Les personnes souffrant de diabète de type 2, d’obésité et de résistance à l’insuline sont plus susceptibles de souffrir de stéatose hépatique.

