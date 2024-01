Protéger sa voiture en hiver: quelques conseils pour éviter la panne

En hiver, de nombreux automobiliste tombent en panne. Ils ont en effet tendance à surévaluer l’état de leur voiture. Avec le retour du froid, Touring suggère aux usagers de la route de suivre quelques conseils afin d’éviter des inconvénients parfois très désagréables.

Un temps si froid est synonyme de journées chargées pour les organismes d’assistance. « Pendant les vacances d’hiver, la voiture est restée immobile pendant une longue période, ce qui peut faire en sorte que la batterie se décharge », précise le porte-parole de Touring, Danny Smagghe. Les problèmes concernent principalement la batterie et des problèmes de moteurs en plus des traditionnels pneus plats, des problèmes d’huile, de carburant gelé ou de démarreur.

Touring conseil de conserver une couverture chaude ou des vêtements bien chauds en voiture, car pendant qu’on attend l’aide et lors d’une panne, il y a en général pas de chauffage non plus dans la voiture. Été comme hiver, « prévoyez également toujours une bouteille d »eau potable en voiture ».

Quelques astuces pour éviter les problèmes

Contre la buée: du shampooing ou un produit de savon de vaisselles

Pour ralentir la formation de la buée à l’intérieur du véhicule, vous pouvez appliquer une goutte de savon sur les vitres (mais vraiment très peu) à l’aide d’un chiffon.

Contre des serrures récalcitrantes: le scotch et/ou un lubrifiant antisalissure ou poudre de graphite

L’idéal demeure la prévention avec, soit le saupoudrage de poudre de graphite à l’intérieur du mécanisme (en introduisant la clé plusieurs fois) soit le placement d’un morceau de ruban adhésif sur les orifices de serrures.

En garant votre voiture par grand froid, ne pas utiliser le frein à main

Enclenchez de préférence une vitesse. Et si nécessaire utiliser une calle (pavé) devant la roue.

Charger plus souvent une voiture hybride ou électrique

Le froid diminue l’autonomie des batteries. Surtout le chauffage ou les systèmes de dégivrage. Essayer donc de charger fréquemment la batterie afin de garantir votre autonomie.

Préparer la voiture

Les éléments qui doivent absolument être vérifiés de préférence avant l’hiver : la batterie, le liquide de refroidissement du moteur et de la capacité d’antigel, l’antigel pour le pare-brise, les essuie-glaces, les ampoules des feux avant et arrière, la fluidité de l’huile moteur mais aussi les filtres à huile et à carburant.

Lire aussi | La voiture électrique, aussi une source de stress

Conseils pour démarrer facilement le matin

en hiver, garez la voiture dans le garage si vous en avez un, et si ce n’est pas possible, stationnez-la à l’abri du vent ou le long d’une façade.

si non, essayez de protéger le moteur le plus possible avec une couverture et privilégiez les vitesses pour bloquer la voiture, le frein à main tiré à fond risquant d’être gelé.

surtout n’aspergez pas les vitres de la voiture avec de l’eau chaude mais utilisez un grattoir approprié muni d’une surface large

couvrez le pare-brise avec une protection non perméable et solide

éteignez les éléments énergivores tels que le chauffage des sièges, la climatisation, la radio et le GPS

il est inutile de laisser tourner le moteur un temps avant de démarrer : ceci est non seulement mauvais pour le moteur mais aussi pour l’environnement et le moteur ne chauffera presque pas.

si la voiture démarre difficilement : ne forcez pas. Commencez par allumer brièvement les phares pour réchauffer la batterie ; coupez tous les consommateurs électriques et actionnez ensuite le démarreur en débrayant (même en état de point mort) ; n’insistez pas trop lourdement, il vaut mieux donner des petits coups pour ne pas vider la batterie.

allumer et éteindre les phares peut également résoudre le problème

pour alimenter la batterie après démarrage difficile ou après une intervention du patrouilleur, il faut rouler minimum 20 minutes ou 30 kilomètres.

pour les voitures récentes, enclenchez le programme « eco-drive » cela permettra une conduite plus fluide et d’éviter des accélérations trop rapide provoquant une perte d’adhérence sur sol gelé.

Source: Touring et Belga