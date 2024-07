Respectez les bonnes distances de sécurité sur la route

Un conducteur sur quatre ne respecte pas les distances de sécurité, révèle une récente enquête de l’Agence wallonne de la sécurité routière (AWSR).

En cette période de congés, les trajets sur autoroute sont nombreux, que ce soit pour des excursions d’un jour ou pour rejoindre sa destination de vacances. Pour éviter les accidents, l’Agence wallonne de la sécurité routière rappelle l’importance d’y respecter les distances de sécurité ainsi que quelques conseils pour les évaluer correctement.

6 morts chaque année

Vingt-huit pour cent des 1.000 Wallons interrogés déclarent qu’il leur arrive de coller le véhicule qui les précède pour empêcher quelqu’un de s’insérer devant eux. Environ la même proportion d’automobilistes (25%) indiquent qu’ils collent parfois la voiture devant eux pour pousser le conducteur à accélérer ou à se rabattre.

Or, ces comportements peuvent parfois mener à des accidents graves, souligne l’AWSR. En Wallonie, près d’un accident corporel sur cinq (18%) implique ainsi des collisions par l’arrière ou en chaîne (trois usagers ou plus). Parmi ceux-ci, au moins un sur six (16%) est spécifiquement lié au non-respect des distances de sécurité, soit environ 300 accidents par an. Ces collisions font en moyenne chaque année plus de 500 victimes, dont six tués.

2 secondes

En Belgique, le Code de la route n’impose pas explicitement une distance de sécurité. Il précise que tout conducteur doit, compte tenu de sa vitesse, maintenir entre son véhicule et celui qui le précède une distance de sécurité suffisante. Il doit également en toute circonstance pouvoir s’arrêter devant un obstacle prévisible.

En pratique, il est recommandé aux automobilistes de laisser, entre leur véhicule et celui qui précède, une distance équivalente à celle parcourue en deux secondes. « La raison est simple », explique l’ASWR, « le cerveau a besoin d’une seconde pour réagir avant que le conducteur n’appuie sur la pédale de frein, ce n’est qu’après ce laps de temps que le freinage sera véritablement entamé ».

2 crocodiles

Sur autoroute, à 120 km/h, une distance de deux secondes correspond environ à 70 mètres. Pour évaluer facilement cette distance, l’Agence wallonne de la sécurité routière rappelle la technique des « deux crocodiles » qui consiste à choisir un point de repère le long de la route et à commencer à compter « un crocodile, deux crocodiles » dès que le véhicule qui précède passe à hauteur de ce point de repère. Si le conducteur passe à hauteur du repère avant d’avoir terminé de compter le 2e crocodile, c’est qu’il est trop proche du véhicule qui le précède.

En cas de mauvaises conditions climatiques, les distances de sécurité doivent augmenter: « trois secondes/crocodiles » sur route mouillée, et « quatre secondes/crocodiles » sur route enneigée ou verglacée.