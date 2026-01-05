Herziening van de pensioenbonus, prijsstijging van bepaalde geneesmiddelen, duurder water in Brussel, nieuwe regels voor verwarmingsketels en auto’s, afschaffing van bepaalde fiscale voordelen... Het jaar 2026 brengt een reeks concrete veranderingen met zich mee die een directe impact zullen hebben op het budget van de Belgische gezinnen.

2026 brengt verschillende regels met zich mee die rechtstreeks van invloed zijn op de portemonnee van de Belgen. Pensioenen, gezondheidszorg, energie, huisvesting, mobiliteit en werk: vanaf 1 januari treden tal van maatregelen in werking, met soms onmiddellijke gevolgen voor het inkomen, de uitgaven of de dagelijkse gewoonten. Hieronder volgt een overzicht van wat er in 2026 concreet verandert.

Pensioenhervorming

Invoering van het bonussysteem

De pensioenbonus die door de vorige regering werd ingevoerd, liep op 31 december af. Op 1 januari 2026 ging de nieuwe bonus in; die geldt alleen voor mensen die hun pensioen uitstellen tot na de wettelijke pensioenleeftijd, die nu op 66 jaar staat.

Pensioenen worden niet langer contant uitbetaald

Word jouw uitkering nog contant bezorgd door de postbode, of moet je deze ophalen bij het postkantoor? Dat is verleden tijd! Vanaf nu worden pensioenen niet meer per postwissel uitbetaald. Betaling via bankoverschrijving wordt de norm.

Gezondheid

Introductie van een minimale eigen bijdrage voor medicijnen

In de toekomst zal men minstens twee euro eigen bijdrage moeten betalen voor geregistreerde geneesmiddelen. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (BIM-statuut) zullen minimaal één euro moeten betalen. De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft ongewijzigd als deze al hoger was dan één of twee euro.

Prijsverhoging voor bepaalde medicijnen

De terugbetaling van statines (gebruikt om het cholesterolgehalte te verlagen) en PPI’s (gebruikt om de maagzuurproductie te verminderen, zoals Pantomed of Nexiam) is verlaagd. Wel gaan nieuwe, innovatieve geneesmiddelen sneller worden terugbetaald, zelfs nog voor goedkeuring van de EU.

PPI ’s blijven vergoed, maar alleen volledig bij ernstige aandoeningen, zoals het Barrett-syndroom. Voor andere toepassingen zullen de kosten voor de patiënt stijgen.

’s blijven vergoed, maar alleen volledig bij ernstige aandoeningen, zoals het Barrett-syndroom. Voor andere toepassingen zullen de kosten voor de patiënt stijgen. Statines blijven vergoed voor alle personen aan wie ze worden voorgeschreven, maar de vergoeding gaat van categorie B naar categorie C, waardoor de eigen bijdrage van de patiënt licht stijgt.

Koopkracht, energie en maatschappij

Verlaging van de fiscale aftrekbaarheid van giften

Vanaf aanslagjaar 2026 (inkomstenjaar 2025) daalt de fiscale aftrekbaarheid van giften van 45 naar 30 procent. Een minimumgift van 40 euro levert daardoor 12 euro belastingvoordeel op in plaats van 18. Het verlaagde tarief geldt ook voor giften in het begin van 2025. Alleen giften aan erkende instellingen zijn aftrekbaar; de instelling levert een fiscaal attest.

Verlaging erfbelasting

Vanaf 1 januari gaat de eerste fase van de erfbelastingverlaging van start, met lagere tarieven voor kinderloze alleenstaanden en langstlevende partners.

Waterprijs stijgt in Brussel

Vivaqua, de waterleverancier in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verhoogt zijn tarieven met 12,5%. Concreet betekent dit voor een gemiddeld huishouden met een jaarlijks verbruik van 62 kubieke meter een jaarlijkse verhoging van 41,5 euro, oftewel ongeveer 1,7 euro per persoon per maand.

Nettarieven dalen voor elektriciteit en stijgen voor aardgas

In 2026 dalen de nettarieven voor elektriciteit voor een gemiddeld gezin met 4 procent, goed voor 20 euro minder per jaar, tot gemiddeld 463 euro. Aardgas wordt daarentegen duurder: de tarieven stijgen met 6 procent, oftewel 16 euro, tot een record van 276 euro per jaar.

Algemene prijsverhogingen

– Zorgpremie en remgeld

– Lidgeld ziekenfonds

– Vuilniszakken

– Postzegels en postpakketten

– Tarieven NMBS

Euro 5 diesel- en Euro 2 benzineauto’s verboden in Brussel

Auto’s, bestelwagens, bussen en vrachtwagens met een Euro 5-dieselmotor en een Euro 2-benzinemotor, evenals motorfietsen met een Euro 1- en Euro 2-motor mogen niet meer rijden in het Brussels Gewest. Eigenaars van een voertuig dat niet aan de normen voldoet, krijgen eerst een waarschuwingsbrief en worden bij een nieuwe overtreding drie maanden later bestraft met een boete.

Lees meer | Verwarming uitzetten wanneer we niet thuis zijn?

Wonen

Einde van de aftrekbaarheid van rente voor tweede woningen

Vanaf de belastingaangifte van 2026 komen personen die een lening aflossen voor een woning die niet hun hoofdverblijf is, niet langer in aanmerking voor de federale renteaftrek.

Afschaffing Vlaamse sloop- en heropbouwpremie

Vanaf 1 januari verdween de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie, die nauwelijks nog werd aangevraagd sinds het btw-tarief voor sloop en heropbouw federaal naar 6 procent daalde.

Daling btw voor warmtepompen

Op 1 januari daalde het btw-tarief voor levering en installatie van warmtepompen opnieuw van 21 naar 6 procent. Het verlaagde tarief, dat eind 2024 afliep, wordt nu voor vijf jaar heringevoerd tot eind 2030.

Werkgelegenheid

Uitbreiding van flexi-jobs

De hervorming maakt het gebruik van flexwerk in alle sectoren mogelijk, met behoud van de regels die gelden voor beschermde beroepen. Aantrekkelijke voorwaarden blijven behouden: de werkgeversbijdrage blijft vastgesteld op 28%, en het maximale jaarinkomen wordt zelfs verhoogd naar € 18.000 in plaats van de huidige € 12.000. Dit biedt een kans voor gepensioneerden die hun inkomen willen aanvullen.