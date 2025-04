Contant geld thuis bewaren: verstandig of gevaarlijk?

Is het verstandig om thuis wat contant geld te bewaren, in geval van een crash van het banksysteem? En zo ja, welk bedrag? En welke risico’s loop je?

In Nederland en Scandinavië hebben verschillende financiële of publieke instellingen burgers aangeraden om contant geld in huis te bewaren. Waarom? Omwille van de toenemende dreiging van Russische cyberaanvallen, die mogelijk de financiële IT-systemen kunnen lamleggen. Een grootschalige cyberaanval zou het gebruik van elektronische betaalmiddelen onmogelijk kunnen maken.

Hoe zit het bij ons?

Moeten Belgen ook een noodvoorraad aan cash in huis halen om voorbereid te zijn op eventuele onderbrekingen in de bankdiensten? Het Nationaal Crisiscentrum acht het verstandig om voldoende contant geld in huis te hebben om één à twee dagen in je behoeften te kunnen voorzien. Econoom Bruno Colmant meent dat onze banken stevig beveiligd zijn, waardoor een potentieel probleem alleen tijdelijke gevolgen zou hebben en de economie niet zou instorten. Hij raadt aan om ongeveer 300 à 400 euro in voorraad te hebben in kleine coupures, voldoende voor boodschappen of om medicijnen te kopen.

Hoeveel contant geld thuis bewaren?

Er is geen enkele wet die beperkingen oplegt over hoeveel contant geld je in huis mag hebben. Maar dat betekent nog niet dat je dat geld zomaar mag uitgeven als je het nodig hebt. Contante betalingen mogen in ons land niet hoger zijn dan 3.000 euro. Reis je naar het buitenland, dan moet je elke contante som boven de 10.000 euro aangeven. En wil je een contant bedrag op je bankrekening storten, dan zal je de herkomst van dat geld aan de hand van documenten moeten kunnen bewijzen. De staat wil er zeker van zijn dat het niet afkomstig is uit verdachte bronnen of ontdoken belastingen.

En bij een inbraak?

Contant geld thuis bewaren is niet zonder risico’s. Er kan brand ontstaan, of een overstroming, een ernstig ongeval … Daarnaast verhoogt het ook het risico op diefstal. Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars, wijst er wel op dat diefstal van contant geld gedekt kan worden door een optionele diefstaldekking in een brandverzekering. Maar als het gestolen bedrag hoger is dan wat als redelijk wordt geacht om thuis te bewaren, dan zal de klant met bewijzen moeten komen. De verzekeraar zal de klant ook vragen stellen naar de herkomst van het geld. Maar bij een directe confrontatie kan cash van pas komen, want inbrekers zijn misschien minder geneigd om geweld te gebruiken als ze wat contant geld kunnen meenemen. Daarom adviseren veiligheidsexperts altijd om de dieven te geven wat ze vragen. Uiteraard breng je na het incident de autoriteiten zo snel mogelijk op de hoogte.