Sparen en beleggen met wisselgeld

Er bestaat een trucje om elke maand een paar euro te sparen zonder het echt te merken, simpelweg door boodschappen te doen of je rekeningen te betalen!

Vele kleintjes maken één groot. Volgens dit principe bieden verschillende banken een functie aan om de eurocenten van je betalingen naar boven af te ronden en die extraatjes op een spaarrekening te storten. Je kunt ook turbo’s activeren om dit spaargeld te verhogen en/of het in een beleggingsplan te steken. Het gemiddelde jaarlijkse bedrag dat je zo kunt sparen varieert van 130 euro tot meer dan 300 euro, afhankelijk van het aantal transacties en de geactiveerde boosters. Het totaal van deze afrondingen gaat naar een spaarrekening die je zelf kiest, bijvoorbeeld die van je (klein-)kinderen.

Hoe werkt het?

Het volstaat om deze functie gratis te activeren in je mobiele bankapp of op je pc. Let op: niet alle banken bieden deze dienst aan. Bij BNP Paribas Fortis en Hello Bank heet dit Easy Save. Elke betaling in euro met een debetkaart of een overschrijving van een niet-afgerond bedrag maakt dat dit bedrag automatisch naar boven wordt afgerond, waarbij het verschil in eurocenten op een spaarrekening wordt gestort. Koop je bijvoorbeeld een snoepje van 0,71 euro, dan wordt er automatisch 0,29 euro overgeschreven naar je spaarrekening. In 2024 waren er bij de grootste bank van het land zo’n 160.000 klanten die van deze functie gebruikmaakten, waarmee ze gemiddeld een jaarlijks bedrag van 133 euro spaarden.

Je winst door het afronden nog een boost geven?

Bij ING heet deze functie ING Save Up. Klanten kunnen hiermee automatisch sparen bij elke overschrijving of betaling met hun debetkaart, en dat geldt ook voor betalingen via Apple Pay of Google Pay. De transacties worden afgerond naar de euro die erop volgt. Koop je bijvoorbeeld een koffie voor 2,40 euro, dan spaar je automatisch 0,60 euro. Maar je kunt dit proces nog versnellen door een spaarbooster in te schakelen, die het gespaarde bedrag verdubbelt of verdrievoudigt. In het geval van de koffie zou je dan 1,20 euro of zelfs 1,80 euro kunnen opzijzetten. Gemiddeld sparen ING-klanten op deze manier 26 euro per maand.

Dit wisselgeld-plan is vaak de eerste belegging van klanten.

En hoe beleggen met wisselgeld?

De functie is ook beschikbaar voor klanten van KBC/CBC, maar zij kunnen er bovendien voor kiezen om die kleine bedragen te beleggen. Van zodra je een spaarbedrag van 10 euro hebt opgebouwd, wordt dit dan automatisch belegd in een beleggingsplan of fonds. Voor meer dan 60% van de klanten van de bank is het plan ‘beleggen met je wisselgeld’ hun eerste kennismaking met beleggen. En daarnaast kan deze functie ook op elk moment met één klik worden gepauzeerd of stopgezet, en net zo eenvoudig weer hervat worden.