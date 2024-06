Ziekte- en invaliditeitsbijdrage op je pensioen – Rechtzetting

Na een aanbeveling door de Ombudsman Pensioenen zal een klein aanvullend pensioen niet meer zo snel volledig kunnen opgesoupeerd worden door ziekte-en invaliditeitsbijdragen.

Veel Belgen bouwen naast hun wettelijk pensioen (eerste pensioenpijler) een aanvullend pensioen (tweede pijler) op via hun werkgever. Meestal wordt de som opgebouwd door zowel werknemers- als werkgeversbijdragen. Je aanvullend pensioen wordt uitgekeerd op het moment dat je met pensioen gaat. Je bent verplicht het op te nemen op dat moment. Je kan het dus niet ‘laten staan’ zoals dat wél het geval is voor de som die je opbouwt via pensioensparen (via fondsen of verzekering) – de derde pensioenpijler.

Probleem voor kleine aanvullende pensioenen

Uit het jaarverslag van de Ombudsman Pensioenen bleek dat hij regelmatig klachten ontving van gepensioneerden die door het genot van een klein aanvullend pensioen ziekte-en invaliditeitsbijdragen (ZIV-bijdragen) op hun wettelijk pensioen moesten betalen. Dat zit zo: het kapitaal van het aanvullend pensioen wordt omgezet in een fictieve rente en opgeteld bij je wettelijk pensioen. Die som wordt getoetst aan drempelbedragen om te kijken wat het finale niveau van de sociale bijdragen op het pensioen is. Let wel: de fictieve rente wordt bij je wettelijk pensioen geteld om te zien of je al dan niet boven de drempel komt, maar de bijdrage zelf gebeurt enkel op je wettelijk pensioen.

In Plus Magazine van juli/augustus vind je een tabel met de ZIV-inhouding op je pensioen. Daar staat een verkeerd cijfer vermeld.

Dit zijn de correcte cijfers:

– Tot 1997,75 euro is er geen inhouding.

– Als het totaal maandelijks bruto bedrag van je pensioen (alleenstaande) tussen 1997,75 en 2.071,26 euro bedraagt betaal je van 0,01 tot 73,52 euro

– Daarboven betaal je 3,55%.

De wetgeving werd aangepast sinds 1 januari 2024. Voortaan duurt het dubbel zo lang alvorens het kapitaal van het aanvullend pensioen volledig opgesoupeerd wordt door de ZIV-bijdragen. Het komt nu nog zelden voor dat het volledig kapitaal opgesoupeerd wordt door ZIV-bijdragen. Deze nieuwe wetgeving wordt automatisch toegepast.

Het volledige artikel leest u hier.