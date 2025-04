Sécher son linge à l’intérieur peut vite devenir un casse-tête, surtout par temps humide ou lors des averses imprévues. Si vous n’avez pas de sèche-linge, il existe heureusement plusieurs astuces pour gagner du temps !

Quelle que soit la saison, l’humidité ambiante et les conditions de séchage peuvent varier. En cas de temps humide ou d’averses soudaines, adaptez l’aération de votre pièce ou profitez des journées ensoleillées pour sécher votre linge plus rapidement. Découvrez nos 5 conseils pratiques pour un linge sec, frais et prêt à l’emploi plus rapidement !

1. Essorez soigneusement votre linge et secouez-le avant de l’étendre

Plus vos vêtements sont essorés en sortant de la machine, plus leur séchage sera rapide. Pensez donc à régler l’essorage au maximum, surtout pour les pièces épaisses comme les jeans, les serviettes ou la literie, qui retiennent beaucoup d’humidité. Après l’essorage, secouez chaque vêtement avant de le suspendre: cela aide à éliminer les plis et à accélérer le séchage.

2. Choisissez le bon emplacement pour faire sécher votre linge et gardez la fenêtre fermée

Placez votre étendoir dans un endroit chaud et sec de votre intérieur, idéalement près d’une source de chaleur ou dans une pièce lumineuse. L’exposition au soleil, même à travers une vitre, contribue à évacuer l’humidité. Veillez à adapter l’aération en fonction des conditions : par temps froid ou humide, gardez les fenêtres fermées pour éviter l’air chargé d’humidité. Par beau temps, ouvrez-les pour favoriser la circulation de l’air sec.

3. Aérez la pièce et utilisez un déshumidificateur si nécessaire

Lorsque vous faites sécher du linge à l’intérieur, le taux d’humidité de la maison augmente, car chaque lessive libère environ 2 à 3 litres d’eau dans l’air. Pensez donc à aérer régulièrement la pièce en ouvrant une fenêtre ou une porte pour évacuer l’humidité. Vous pouvez également utiliser un déshumidificateur ou un absorbeur d’humidité pour assainir l’air. Cela permet de prévenir les dommages liés à l’humidité et de maintenir un environnement sain dans votre intérieur.

Lire aussi | Comment bien doser sa lessive

4. Espacez bien le linge et utilisez des cintres

Pour un séchage rapide, veillez à laisser un peu d’espace entre chaque vêtement sur le séchoir, surtout pour les pièces épaisses comme les jeans. Cette aération permet un séchage plus uniforme. Pour les vêtements encombrants, comme les vestes, chemises ou pulls, utilisez des cintres: ils sècheront plus vite et se froisseront moins.

5. Vous envisagez de changer de lave-linge? Optez pour un modèle avec un programme de séchage intégré

Si votre lave-linge arrive en fin de vie, pensez à choisir un modèle équipé d’un programme spécial pour le séchage. Cette fonctionnalité peut être particulièrement pratique si vous souhaitez accélérer le séchage sans investir dans un sèche-linge séparé.

En résumé, même sans sèche-linge, il est tout à fait possible de sécher son linge efficacement en combinant plusieurs astuces simples. Ces conseils s’appliquent tout au long de l’année, que ce soit en hiver, au printemps ou lors des jours pluvieux d’été.

Source: Plusonline.nl

Vous aimerez aussi: