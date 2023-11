Petite promenade sur les caillebotis de la Cussignère

Marre des Hautes-Fagnes super fréquentées? Sachez qu’il existe d’autres plaines marécageuses en Belgique, équipées de chemins de randonnée en caillebotis.

L’une des plaines les moins connues se trouve tout au sud du pays, en Lorraine Belge, entre les villages de Baranzy et Signeulx. C’est là que se trouve le Marais de la Cussignière, curiosité naturelle – unique dans la région – née de l’abandon de prairies humides au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. De quoi permettre aux ruisseaux de la Batte et de Cussigny de sortir de leur lit et de s’étendre en plaine, donnant naissance à un biotope humide, riche en faune et en flore, avec ci et là quelques jolies petites cascatelles. On y trouve notamment une quantité assez incroyable d’oiseaux, migrateurs ou non (loriots, tariers, bruants des roseaux, bécassines...).

Le marais est aujourd’hui intégré au sein d’une réserve plus large (41ha) qui s’étend à la fois sur la France et la Belgique, mêlant prairies de fauche, bois marécageux, fourrés de saules, roselières... Un itinéraire de balade transfrontalier d’un peu plus de 7,5 kilomètres permet de partir à sa découverte. Pas envie de trop marcher (ou accompagné par de jeunes enfants)? Pas de soucis: la partie du trajet sur caillebotis, récemment rénovés, ne fait que 2,5 kilomètres et s’avère facilement accessible. De quoi faire une sympathique petite promenade en passage dans la région. Pour accéder au marais, il suffit de se rendre à proximité du passage à niveau de Baranzy, rue Firmin Dieudonné: un petit sentier y longe le chemin de fer avant de bifurquer vers la passerelle de bois.

