Un cadeau d’occasion pour Noël?

En cette époque marquée par la durabilité et l’inflation, un cadeau d’occasion constitue une alternative attrayante au neuf. Et pourtant...

Plus de la moitié des Belges ne voient aucune objection à recevoir un cadeau d’occasion, mais seul un Belge sur trois se déclare prêt à en offrir un. C’est ce qu’il ressort d’une étude menée par iVOX à la demande de Swappie, le plus grand reconditionneur d’iPhone d’Europe. D’ailleurs, environ un tiers (33,8%) des mille Belges ayant participé à l’étude ont déjà reçu un cadeau d’occasion. Et 36,9% en ont déjà offert un.

Un cadeau d’occasion présente de nombreux avantages. Il est évidemment moins cher qu’un produit neuf. Et donner une nouvelle vie à un produit existant, c’est mieux pour la planète. Environ 31% des Belges avancent l’économie avant la durabilité pour justifier le choix d’un cadeau d’occasion, et 38 % tirent surtout la carte de l’écologie. Chez les moins de 34 ans, l’économie est le facteur décisif, bien avant la durabilité, pour près de 40% des participants.

Ce qui nous retient…

Plus le répondant est jeune, plus il est probable qu’il ait fait l’expérience du cadeau d’occasion. C’est ainsi que 51,6% des participants belges de moins de 34 ans en ont déjà reçu un. Alors que chez les plus de 55 ans, ce chiffre tombe à 18,7%.

Mais pourquoi si peu de gens sont aujourd’hui familiers des cadeaux d’occasion? Cela peut en partie s’expliquer par le fait que les cadeaux neufs sont plus faciles à trouver. Près de sept répondants sur dix ont en effet déclaré avoir du mal à trouver des produits de seconde main.

La moitié des répondants (52 %) hésite à acheter un cadeau d’occasion en raison de la perception d’un tel cadeau. 47% des Belges se disent embarrassés à l’idée d’offrir un tel cadeau.

Enfin, plus de six Belges sur dix déclarent hésiter parce qu’ils ne sont pas sûrs de l’état du produit de seconde main. Ils sont un peu moins nombreux à se tracasser de la qualité: moins de 30% déclarent n’avoir aucune confiance en la qualité d’un cadeau d’occasion.

L’électronique à la traîne

Quand on demande aux répondants quel genre de cadeau d’occasion ils seraient susceptibles d’offrir, ils évoquent principalement les catégories classiques:

les livres (44 %) et les jouets (37 %) figurent le plus souvent dans le top trois.

Les CD, DVD, vinyles et jeux vidéo (29 %) sont également en bonne place,

suivis par les meubles et la décoration (27 %).

Les vêtements et les accessoires (20 %) sont à la traîne,

mais pas autant que l’électronique (12 %).

Il n’est pas surprenant que les livres et les jouets soient les articles de seconde main les plus appréciés. Et le fait que seule une minorité pense à l’électronique démontre clairement un potentiel de développement pour ce secteur.

Martine Hardeveld Kleuver, Country Manager Belgique & Pays-Bas chez Swappie : « Les cadeaux d’occasion sont de plus en plus intégrés, mais l’électronique accuse un retard. Le marché de l’occasion n’offre aucune garantie en termes de qualité et de performances. Mais grâce à un contrôle approfondi, les fonctionnalités d’un iPhone reconditionné sont aussi performantes que celles d’un modèle neuf. Chaque appareil, quel que soit son état, est en outre couvert par une garantie de 24 mois. Un appareil reconditionné constitue donc le présent idéal à glisser sous le sapin si vous voulez offrir un cadeau qualitatif et durable, tout en participant à la réduction des déchets. »

