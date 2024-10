Ménopause: briser le tabou de l’incontinence urinaire

D’après une nouvelle enquête d’Always Discreet, 60% des femmes estiment qu’elles manquent encore d’information en ce qui concerne l’incontinence urinaire. Face à ces résultats, la marque lance une campagne de sensibilisation pour briser le tabou autour de ces sujets.

Près de 70% des femmes âgées de plus de 40 ans ressentent déjà les symptômes de la ménopause – dont l’incontinence. Et pour 40% d’entre elles, ces changements ont un impact plus important que prévu, affectant leur vie personnelle et professionnelle, révèle l’enquête d’Always Discreet. Un tiers des femmes interrogées affirment que la ménopause influence négativement leur vie amoureuse et sexuelle. Ce sont autant d’aspects qui peuvent altérer leur bien-être général et leur confiance en elles. Plus d’un quart des femmes ont par exemple vu leur assurance diminuer à cause de ces symptômes.

Selon Cindy Dunon, conseillère en ménopause à l’hôpital universitaire de Bruxelles (UZ Bruxelles) : « Beaucoup de femmes ressentent de la honte et de l’isolement pendant la ménopause, et elles préfèrent que cela reste inconnu des autres. Ce sentiment est particulièrement présent chez les femmes âgées de 40 à 55 ans. Ce qui est préoccupant, c’est que 22% d’entre elles se sentent seules, et plus d’un quart ne se sentent pas comprises par leurs proches et amis. Cela montre à quel point il est crucial d’ouvrir le dialogue et de lever le tabou ».

En effet, 8 femmes ménopausées sur 10 considèrent encore l’incontinence urinaire comme un sujet délicat et difficile à aborder. Ce symptôme, pourtant fréquent, reste largement stigmatisé. Et beaucoup de femmes hésitent à en parler, même pour consulter un médecin.

Une meilleure information pour renforcer la confiance

L’enquête révèle également que plus de la moitié des femmes se sentent insuffisamment préparées à cette étape de la vie. Par exemple, 60% des répondantes ignoraient que l’incontinence urinaire était un symptôme courant de la ménopause. Un tiers des participantes estiment qu’une meilleure information leur aurait permis de mieux gérer cette période. La moitié d’entre elles affirment qu’elles auraient été plus confiantes si elles avaient su comment appréhender les symptômes.

« Il y a un manque d’informations sur les symptômes de la ménopause et le sujet n’est pas abordé suffisamment ouvertement, que ce soit dans les médias ou au sein des familles, entre mères et filles. Et lorsque le sujet est évoqué, c’est souvent sous un angle négatif, ce qui non seulement entretient l’ignorance mais renforce aussi la stigmatisation », souligne Iliane Burnel, directrice de la marque Always Discreet en Belgique. « Notre campagne vise à accompagner les femmes dans cette nouvelle étape de leur vie en leur fournissant des informations complètes. C’est pourquoi nous proposons des masterclasses en ligne sur la ménopause, auxquelles les femmes pourront participer gratuitement, avec une experte dans ce domaine. »

Le rôle du périnée: un point clé méconnu

L’étude souligne également que la moitié des femmes ne savent pas exactement où se situe le muscle du périnée. Cet élément est pourtant essentiel pour gérer l’incontinence urinaire durant la ménopause. Bien que certaines pratiquent des exercices de Kegel pour renforcer ce muscle, près d’un tiers des femmes estiment qu’elles manquent d’informations sur l’importance de ces exercices pour leur santé. « Ces exercices, simples à pratiquer, peuvent être réalisés n’importe où et à tout moment, même en attendant dans une file d’attente », ajoute Cindy Dunon.

Toujours dans le cadre de cette campagne, Always Discreet propose également des conseils et des informations pratiques dans plusieurs supermarchés Carrefour, où des professionnelles de santé seront présentes pour répondre aux questions des clientes.

