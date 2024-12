Wat verandert er in 2025 voor uw pensioen?

Terwijl er aan de onderhandelingstafel nog hard gediscussieerd wordt, onder meer over de pensioenhervorming, zijn er toch al een aantal zaken die vastliggen en in 2025 mogelijk een invloed zullen hebben op uw pensioen. De Pensioendienst zet de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Wettelijke pensioenleeftijd

De wettelijke pensioenleeftijd stijgt naar 66 jaar in 2025 en naar 67 jaar vanaf 2030. Om je wettelijke pensioenleeftijd te bepalen kijken we naar de geboortedatum:

• 65 jaar voor wie geboren is vóór 01.01.1960

• 66 jaar voor wie geboren is tussen 01.01.1960 en 31.12.1963

• 67 jaar voor wie geboren is vanaf 01.01.1964

mypension.be hield altijd al rekening met de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd. Wil jij weten wanneer je met pensioen kan? Check het op mypension.be.

Eenmaal je je pensioenleeftijd hebt gecheckt, overleg je best met je werkgever wanneer je op pensioen gaat. Je wettelijke pensioenleeftijd kan later zijn dan 65 jaar, dus zorg ervoor dat dit duidelijk is.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een directe invloed op:

– de pensioenbonus

Als je ten vroegste op je wettelijke pensioendatum met pensioen kunt gaan, kun je ook pas vanaf die datum een bonus opbouwen. Lees ook: pensioenbonus opbouwen

– bijverdienen tijdens je pensioen

De wettelijke pensioenleeftijd is één van de voorwaarden om onbeperkt bij te verdienen. Ga er dus niet meer automatisch vanuit dat dit 65 jaar is. Meer informatie vind je op www.bijverdienentijdensmijnpensioen.be

– de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De IGO wordt pas toegekend vanaf de wettelijke pensioenleeftijd.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft daarnaast ook een invloed op:

– het aanvullend pensioen

De belastingen op je aanvullend pensioen zijn gekoppeld aan de wettelijke pensioenleeftijd.

Lees meer op https://www.fsma.be/nl/hoe-worden-aanvullende-pensioenen-belast

– vervangingsinkomens en inactiviteit

Heb je een ziekte-uitkering of een vervangingsinkomen (bv. werkloosheid, leefloon, …) en kun je niet met vervroegd pensioen?

o Check je wettelijke pensioenleeftijd op www.mypension.be.

o Check met de instantie die je uitkering betaalt (ziekenfonds, vakbond, RVA, …) wat dit voor jou betekent.

De regels voor vervroegd pensioen blijven hetzelfde. Als je voldoet aan de vereiste leeftijds- én loopbaanvoorwaarden, kan je nog altijd vroeger met pensioen:

• 60 jaar en 44 loopbaanjaren

• 61 jaar en 43 loopbaanjaren

• 62 jaar en 43 loopbaanjaren

• 63 jaar en 42 loopbaanjaren

• 64 jaar en 42 loopbaanjaren

• 65 jaar en 42 loopbaanjaren

Algemene info over de pensioenleeftijd vind je op de FPD-website

De pensioenleeftijd in een notendop vind je in de infofiche ‘Wat is de pensioenleeftijd in België’.

Leeftijd overlevingspensioen

In 2025 stijgt de minimumleeftijd van 49 jaar en 6 maanden naar 50 jaar om recht te hebben op een overlevingspensioen op het moment van overlijden van je huwelijkspartner. Ben je jonger dan 50? Dan kom je misschien in aanmerking voor een overgangsuitkering.

Algemene info over het overlevingspensioen en de overgangsuitkering vind je op de FPD-website

De Pensioenbonus

In theorie kan de pensioenbonus worden uitbetaald vanaf 1 januari 2025. In de praktijk kan de Pensioendienst pas in het najaar van 2025 bonussen berekenen en uitbetalen.

Waarom is dat?

– we moeten eerst onze rekenprogramma’s aanpassen

– we moeten met zekerheid weten hoeveel bonusdagen je opbouwde, tot en met de laatste dag. Daarvoor hebben we bevestigde loopbaangegevens nodig en die ontvangen we om de 3 maanden.

Met andere woorden: zelfs al ga je begin 2025 met pensioen en bouwde je een pensioenbonus op in 2024, toch zal je moeten wachten tot eind 2025 voordat je je bonus ontvangt. Je pensioenbedrag zal je uiteraard wel direct ontvangen nadat je pensioen ingaat.

Ook voor mypension.be zijn we volop bezig om de nodige aanpassingen te doen, maar ook hier vragen we je geduld. mypension.be werkt met je échte loopbaangegevens en gebruikt de definitieve wetgeving voor zijn berekeningen. Om je een correcte en accurate simulatie te tonen, moeten we dus heel nauwgezet te werk gaan.

Je kunt onder het tabblad ‘Mijn pensioenbonus’ op mypension.be al zien vanaf wanneer je een pensioenbonus kunt opbouwen.

Uiterlijk in het najaar van 2025 tonen we onder het tabblad ‘Mijn pensioenbonus’ het precieze bedrag van je bonus. Momenteel geeft de mypension-simulator enkel het bedrag van je pensioen, maar nog niet het bedrag van de bonus. Onder ‘Mijn pensioen plannen’ kun je zien hoeveel je pensioen zal stijgen als je langer aan het werk blijft. Ook zonder bonus zal je pensioen in de meeste gevallen immers stijgen omdat je langer bijdragen betaalt.

Meer info op www.pensioenbonus.be.

Gewaarborgd minimumpensioen

Om recht te hebben op het gewaarborgd minimumpensioen moet je een loopbaan van 30 jaar als werknemer of 20 aanneembare dienstjaren als ambtenaar kunnen bewijzen. Vanaf 1 januari 2025 is er een bijkomende voorwaarde: je moet 20 jaar effectief gewerkt hebben.

Om aan de 20 effectief gewerkte jaren te voldoen, moet je:

– 5 000 voltijds gewerkte dagen hebben als werknemer (3 120 voltijds gewerkte dagen voor een deeltijds minimumpensioen)

– 5 000 voltijds gewerkte dagen voor een gemengde loopbaan (werknemer, zelfstandige, ambtenaar)

– 189 maanden als u enkel een loopbaan als ambtenaar hebt

– 64 kwartalen als u enkel een loopbaan als zelfstandige hebt. Lees meer op de website van het RSVZ

Je moet minder effectief gewerkte dagen bewijzen als je:

– geboren bent tussen 1963 en 1968 en nog geen 30 jaar loopbaan hebt als werknemer op 1 januari 2025

– geboren bent tussen 1963 en 1968 en nog geen 20 aanneembare dienstjaren als ambtenaar hebt op 1 januari 2025

– geboren bent in 1969

Het aantal vereiste effectief gewerkte dagen verhoogt geleidelijk aan in functie van je geboortedatum.

Je moet geen 20 jaar effectieve tewerkstelling bewijzen als je:

– geboren bent

• vóór 1963

• tussen 1963 en 1968 én minimaal 30 loopbaanjaren hebt van minstens 156 dagen als werknemer of 20 aanneembare jaren dienst als ambtenaar op 1 januari 2025

– onthaalouder bent of was en met pensioen gaat tussen 2023 en 2033

– een pensioen voor lichamelijke ongeschiktheid ontvangt

Opwaardering deeltijdse loopbaanjaren

Vóór 2002 bestond er nog geen tijdskrediet of een andere vorm van voltijdse of deeltijdse loopbaanonderbreking waarbij je een uitkering ontvangt en een mogelijke gelijkstelling voor de opbouw van je pensioen.

Vanaf 2025 zal er een opwaardering zijn voor de pensioenrechten van wie vóór 2002 deeltijds aan de slag was als werknemer. De pensioenrechten kunnen voor maximaal 5 deeltijdse loopbaanjaren verhoogd worden met 25 %. Deze correctie geldt enkel voor de berekening van het bedrag van het deeltijds gewaarborgd minimumpensioen. De opwaardering verandert niets aan je vroegst mogelijke pensioendatum. Daarvoor gelden er andere voorwaarden.

Meer info op www.minimumpensioen.be.

Flexi-job

Als je een flexi-job hebt, moet je vanaf 1 januari 2025 een bijkomend grensbedrag van 7 876 euro per jaar (bedrag onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad) naleven als je:

– met vervroegd pensioen bent en dus de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt hebt;

én

– minder dan 45 jaar gewerkt hebt bij aanvang van je 1e Belgisch rustpensioen

Dit betekent dat als je een flexi-job hebt, je 2 grensbedragen moet naleven:

– het algemeen grensbedrag dat op jouw situatie van toepassing is voor je totale beroepsinkomsten (flexi-job inbegrepen);

én

– het bijkomend grensbedrag voor de inkomsten uit je flexi-job.

Meer info op www.bijverdienentijdensmijnpensioen.be

Lees ook: pensioenbonus of flexijob

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid (enkel ambtenaren)

Vanaf 1 januari 2025:

• kunt u niet meer definitief met pensioen gaan wegens lichamelijke ongeschiktheid. Om u als ambtenaar de kans te geven om te re-integreren en om uw minimumbescherming te verbeteren wordt dit definitief pensioen van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027 vervangen door een tijdelijk pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid.

Alleen tijdelijke pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid die ingegaan zijn vóór 1 januari 2025 worden na die datum (na maximum 2 jaar) nog omgezet in een definitief pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid.

Lees meer op onze webpagina Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid.

• wordt voor de tijdelijke pensioenen wegen lichamelijke ongeschiktheid die ingaan na 31 december 2024 het grensbedrag van beroepsinkomsten in combinatie met een supplement gewaarborgd minimum verhoogd.

Lees meer op onze webpagina www.bijverdienentijdensmijnpensioen.be.

Ontvangt u al een pensioen wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid? Dan blijft u dat pensioen behouden en blijft het grensbedrag beperkt.

Perequatie (enkel ambtenaren)

Vanaf 1 januari 2025 zullen de ambtenarenpensioenen jaarlijks nog maximaal met 0,3 procent van de totale pensioenlast mogen meestijgen met de ambtenarenlonen.

Lees meer over de perequatie van de ambtenarenpensioenen