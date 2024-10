Ceinture de sécurité: démystifier les idées reçues

Plusieurs fausses idées circulent autour du port de la ceinture de sécurité en voiture. Dans une nouvelle campagne, l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) les bat en brèche et rappelle que la ceinture de sécurité permettrait d’épargner 200 vies chaque année en Wallonie.

Après avoir sondé un millier de personnes environ, l’AWSR constate qu’un Wallon sur 10 avoue ne pas toujours porter sa ceinture à l’avant et jusqu’à un sur quatre à l’arrière. Notamment en cause: certaines fausses croyances sur son (in)efficacité. Dans une nouvelle campagne diffusée sur les réseaux sociaux, l’AWSR fait la lumière sur ces contre-vérités pour convaincre tous les usagers de la boucler.

Quelles sont les fausses croyances sur la ceinture de sécurité?

La ceinture a fait ses preuves en matière de sécurité: on estime en effet qu’elle permet d’épargner près de 200 vies chaque année, rien qu’en Wallonie. Boucler sa ceinture de sécurité n’est pourtant pas encore systématique. L’AWSR démystifie le vrai du faux.

« Je risque de me noyer si je porte ma ceinture de sécurité »

Plus d’1 Wallon sur 4 (26%) s’inquiète que la ceinture puisse l’empêcher de sortir d’urgence en cas d’incendie de son véhicule ou si ce dernier venait à être immergé dans l’eau. Alors, est-ce que cette peur est justifiée?

Bien que cela puisse arriver, il faut rappeler que le risque d’accident de la route est bien plus élevé que celui de ne pas pouvoir sortir de la voiture, explique l’Agence. Sans ceinture, les occupants du véhicule s’exposent à de graves dangers. En cas de collision, la probabilité d’être projeté contre le pare-brise ou vers les sièges avant est très élevée, entraînant souvent des blessures graves, voire fatales. Porter la ceinture de sécurité est donc un geste crucial pour sa survie.

Heureusement, il existe des solutions pour dissiper cette peur de rester bloqué. Des coupe-ceintures et des brise-vitres sont disponibles dans les magasins d’accessoires pour voiture ou sur Internet. Ces outils permettent de quitter rapidement un véhicule si nécessaire, offrant ainsi une tranquillité d’esprit supplémentaire pour tous les conducteurs et passagers.

« La ceinture est dangereuse pour les femmes enceintes »

Près d’1 Wallon sur 4 (23%) pense que la ceinture peut représenter un danger en cas de grossesse, chiffre l’AWSR. Lorsqu’elle est bien positionnée, la ceinture de sécurité ne présente aucun risque pour une femme enceinte. En réalité, elle est essentielle pour protéger à la fois la future maman et son bébé en cas d’accident. Il est important de rappeler que la ceinture de sécurité est obligatoire, même pendant la grossesse, et qu’elle doit être ajustée correctement pour une sécurité optimale. La bonne méthode? « La sangle abdominale doit être placée sous le ventre, tendue sur le bassin, et l’autre sangle pardessus l’épaule », explique l’Agence.

« La ceinture m’empêche de conduire correctement »

1 Wallon sur 5 (19%) estime que la ceinture est gênante et qu’elle limite ses mouvements. Certains la font donc parfois passer sous le bras ou derrière le dos pour éviter d’être gênés. De très mauvaises habitudes, selon les experts. Mal placée, la ceinture ne répartira pas les forces de manière appropriée et ne protègera pas le thorax, ce qui peut causer des blessures importantes avec un risque mortel.

« Elle ne sert à rien si je ne roule pas vite »

Près d’1 Wallon sur 5 (18%) estime que l’efficacité de la ceinture intervient surtout en cas de vitesse élevée. En réalité, c’est l’inverse, nuance l’AWSR. « Alors qu’en cas de choc à 30 km/h, la ceinture réduit de 10 fois le risque de décéder, ce risque n’est plus divisé que par 2 à 90 km/h. » Et pour cause: en raison des limites physiologiques du corps humain, l’effet protecteur de la ceinture diminue lorsque la vitesse augmente. Elle reste néanmoins essentielle, rappelle l’Agence, car 60% des personnes décédées dans un accident sur l’autoroute ne portaient pas de ceinture.

« En cas de choc, je peux retenir un passager avec mon bras »

Près d’1 Wallon sur 10 (9%) pense pouvoir retenir un passager avec son bras en cas de collision. C’est en réalité totalement impossible. Lors d’une collision, la voiture s’arrête

brutalement, mais le conducteur et les passagers continuent à se déplacer à la vitesse qu’avait le véhicule avant le choc. En cas d’impact à 50 km/h, un passager de 80kg se transforme déjà en un projectile d’environ une tonne. La ceinture, qui peut résister à une force de 2,5 à 3 tonnes et qui se tend presque instantanément en cas de choc, sera sans aucun doute plus efficace qu’un bras.

